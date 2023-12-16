بدء عملية تصويت القوات الأمنية والعسكرية في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم السبت، أمام أكثر من مليون عراقي من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي والنازحين؛ للإدلاء بأصواتهم بالتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.



وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها فتحت 565 مركزا انتخابيا تضم 2367 محطة انتخابية؛ لاستقبال أكثر من مليون ناخب في يوم التصويت الخاص في مستهل انتخابات مجالس المحافظات التي ستبلغ ذروتها يوم الاثنين المقبل.



ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي النازحين، للمشاركة في الاقتراع في يوم التصويت الخاص بحرية.



وقال السوداني، في رسالة صوتية وزعت بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم: "أبناءنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها".



وأضاف: "نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات".



وشدد السوداني: "ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم".