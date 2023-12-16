كندا تقدم معونات بقيمة 21 مليون دولار للاجئين الأفغان

أعلنت وزارة الهجرة الكندية، أنها ستقدم معونات مالية بقيمة 21 مليون دولار؛ لدعم اللاجئين الأفغان المتضررين في باكستان ودول آسيا الوسطى.

وقال مارك ميللر وزير الهجرة الكندي، في المنتدى العالمي للاجئين، في جنيف، اليوم السبت، أن تلك المعونات ستكون متاحة للمنظمة الدولية للهجرة.

ويسلط هذا الإعلان الضوء على جهود كندا التعاونية مع المنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد ميللر، أن الأموال مخصصة لتلبية احتياجات اللاجئين الأفغان، في الدول المضيفة. وتلك الخطوة، هي جزء من استراتيجية واسعة لكندا لدعم الأفراد النازحين، حيث يقيمون حاليا.

وأضاف ميللر، أن حكومة كندا ملتزمة بتقديم 21 مليون دولار كندي، في صورة منح تمويلية على مدى 3 سنوات (من 2022-2023 إلى 2024-2025)؛ لدعم خطة العمل الشاملة للمنظمة الدولية للهجرة.

ويعزز هذا التمويل التزام كندا بدعم الأفغان النازحين.

وطبقا للوثيقة الصادرة عن وزارة الهجرة الكندية، فإن الأنشطة الممولة حتى الآن، تركز على مساعدة المنظمات الحكومية والمحلية على الاستجابة لاحتياجات الحماية والصحة، والاندماج للاجئين الأفغان في مجتمعاتهم في خمس دول مجاورة لأفغانستان وهي كازاخستان وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان.