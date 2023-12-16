الغرف السياحية تنتهي من تسوية الملفات الضريبية قبل بداية العام الجديد

انتهت الغرف السياحية الخمسة «شركات السياحة ــ المنشآت الفندقية ــ العاديات والسلع السياحية ــ المنشآت والمطاعم السياحية ــ الغوص والأنشطة البحرية» من تسوية جانب كبير من الملفات الضريبية المتعلقة بضريبة الدمغة وكسب العمل وكذا القيمة المضافة قبل أيام من بداية العام الجديد 2024.

وأكدت الغرف السياحية التزامها بسداد ضريبة القيمة المضافة منذ إخطار اتحاد الغرف السياحية لجميع الغرف بضرورة سدادها بانتظام وفقا للإقرارات الشهرية طبقا لتعليمات وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العامة.

ومن جانبه قال على غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة السلع والعاديات السياحية إن مجلس إدارة الغرفة نجح فى تسوية معظم الملفات الضريبية مع مصلحة الضرائب العامة ومنها ملف ضريبة الدمغة الذى تم تسويته منذ عام 2004 وحتى عام 2018 وجار العمل على تسوية الفترة المتبقية بالإضافة إلى تسوية ملف ضريبة كسب العمل فى الفترة نفسها وجار تسوية ملف كسب العمل خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

وأشار غنيم على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة فى ختام العام الميلادى 2023 إلى أنه تم التسجيل بضريبة القيمة المضافة منذ إخطار الغرف السياحية بها تنفيذا لتعليمات وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العامة ويتم سدادها بانتظام وفقا للإقرارات الشهرية.

وفيما يتعلق باستثمار أموال الغرفة أوضح على غنيم أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك لبحث أفضل عروض استثمار السيولة الموجودة بالغرفة لدعم المركز المالى وتم ربط ودائع بقيمة 3 ملايين جنيه، لمدة 6 أشهر وبفائدة سنوية 16%..

ولفت إلى أنه بالنسبة لتطوير الغرفة فقد تم شراء عدد من أجهزة الكمبيوتر لدعم مركز المعلومات والمساعدة فى تحديث قاعدة بيانات العاملين وفقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن كما تم إعداد نظام موحد لتسجيل الفاتورة الإلكترونية، وربط المركز الرئيسى للغرفة بالفروع ضمن خطة رقمنة القطاع، بالإضافة إلى أنه تم تطوير المقر الرئيسى المتهالك والرد على كل استفسارات مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات.. كما لم يتقاض أعضاء لجنة تسيير الأعمال أية بدلات نظير حضور الاجتماعات، وبذل مجلس الإدارة جهودا كبيرة لدعم أعضاء الغرفة من المحال والبازارات والعاملين بها خلال فترات الأزمات المختلفة ولا تزال تقدم كل الدعم الممكن لهم ومنها سعى لجنة تسير الأعمال للتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير التأمين الطبى لأعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين بمنظومة البازارات والسلع وكذلك العاملون بالغرفة.