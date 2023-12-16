 مونشنجلادباخ متخوف من مشوار الفريق في الدوري الألماني - بوابة الشروق
السبت 16 ديسمبر 2023 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مونشنجلادباخ متخوف من مشوار الفريق في الدوري الألماني

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:19 م

أعرب رولاند فيركوس، المدير الرياضي بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، عن عدم رضاه عن مجموع النقاط التي حصدها الفريق في الدوري، بعد مرور 15 جولة من الموسم.

وقال فيركوس عقب التعادل 2/2 أمام فيردر بريمن أمس الجمعة :" لم نستغل كامل إمكاناتنا في العديد من المباريات".

وأكد فيركوس :"بالتأكيد كان بإمكاننا أن نحصد مزيدا من النقاط".

ويبقى فريق مونشنجلادباخ في منتصف جدول الترتيب، حيث حصد 17 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، بدلا من المنافسة على المراكز التي تؤهل في اللعب بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وبالنسبة للمدرب جيرارد سيواني، فإن غياب الثقة تحت قيادته، في العديد من المباريات،  يدل على قلة خبرة فريقه الشاب.

وقال المدرب السويسري :"نفتقد الكثير. هناك بعض النقاط التي يجب تطويرها أكثر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك