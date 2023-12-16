مونشنجلادباخ متخوف من مشوار الفريق في الدوري الألماني

أعرب رولاند فيركوس، المدير الرياضي بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، عن عدم رضاه عن مجموع النقاط التي حصدها الفريق في الدوري، بعد مرور 15 جولة من الموسم.

وقال فيركوس عقب التعادل 2/2 أمام فيردر بريمن أمس الجمعة :" لم نستغل كامل إمكاناتنا في العديد من المباريات".

وأكد فيركوس :"بالتأكيد كان بإمكاننا أن نحصد مزيدا من النقاط".

ويبقى فريق مونشنجلادباخ في منتصف جدول الترتيب، حيث حصد 17 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، بدلا من المنافسة على المراكز التي تؤهل في اللعب بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وبالنسبة للمدرب جيرارد سيواني، فإن غياب الثقة تحت قيادته، في العديد من المباريات، يدل على قلة خبرة فريقه الشاب.

وقال المدرب السويسري :"نفتقد الكثير. هناك بعض النقاط التي يجب تطويرها أكثر".