مصطفى شلبي يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، بأداء تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك جلسة مع اللاعب وعلاء رجب مدرب الأحمال لشرح ما سيتم تنفيذه في البرنامج التأهيلي لمصطفى شلبي في الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.