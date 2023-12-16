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كييف تدرج كيريل بطريرك موسكو على قائمة المطلوبين

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:05 م

أصدرت أوكرانيا مذكرة اعتقال رمزية بحق رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، باعتباره داعما مهما للغزو الروسي.

وأدرجت وزارة الداخلية الأوكرانية زعيم الكنيسة، واسمه عند الميلاد فلاديمير جوندياييف، على قائمة المطلوبين. وتمت الإشارة إلى مكان تواجده في موسكو.

يشار إلى أن جوندياييف مطلوب لدى جهاز الخدمة السرية الأوكرانية "إس بي يو".

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانيفورم" اليوم السبت أن بطريرك موسكو - 77 عاما، متهم بمخالفتين.

وتتعلق التهم بهجمات ضد سلامة الأراضي الأوكرانية والتخطيط لحرب عدوان والإعداد لها وإطلاقها وخوضها.

ويعتبر كيريل داعما مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدافع مثل بوتين عن أحقية روسيا في السيطرة على الدول المجاورة التي يقيم فيها الروس.


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