خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة أمير الكويت: رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال بيان للديوان الملكي السعودي بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن خادم الحرمين وولي العهد تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت.

وأعرب الملك سلمان وولي العهد، عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة نواف الصباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن السعودية وشعبها يشاركون الكويتيين أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وتوفي أمير دولة الكويت في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وأضاف: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، قد أكّد أمس الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة، إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم.