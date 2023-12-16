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معدلات المشردين تبلغ أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

وكالات
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 11:11 م

سجلت معدلات المشردين في الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 12% لتبلغ أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في تقرير بأن أعداد المشردين في البلاد وصلت إلى مستويات قياسية.

وأضافت الوزارة أن أعداد المشردين بلغت أكثر من 650 ألف شخص بحلول يناير 2023.

وأوضحت الإسكان والتنمية الحضرية أن هذا الرقم الأعلى منذ عام 2007 الذي شهد بدء تسجيل البيانات الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت إلى ارتفاع أعداد المشردين بنسبة 12%، موضحة أن النسبة الأكبر منهم يشكلها المشردون لأول مرة في حياتهم.

وأرجع بيان الوزارة أسباب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار إيجار المنازل وتقلص التمويل خلال فترة وباء كورونا.

وتشكل العائلات التي لها أولاد 28% من إجمالي المشردين في الولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة.


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