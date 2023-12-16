ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة في البطولة

عبر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب اتحاد جدة السعودي، ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الفوز منح الفريق دوافع كبيرة نحو ‏المنافسة في البطولة.‏

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وأوضح ربيعة في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، ودرس المنافس بعناية، وهو ما أسهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى ‏الدور نصف النهائي.‏

وأشار ربيعة إلى أن الفريق كان لديه تركيز كبير، لأن المباراة كانت الفرصة الوحيدة للتأهل إلى نصف النهائي، والتقدم خطوة مع ‏المستويات التنافسية العالية في المونديال.

‏وأضاف أن الفريق سوف يغلق صحفة مباراة اتحاد جدة ويبدأ التركيز مباشرة في مباراة نصف النهائي، مؤكدًا أن الأهلي يملك شخصية ‏وخبرات وطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد في المونديال.‏