لميس الحديدي: الأهلي صانع البهجة وروح الفانلة الحمراء جعلت الأداء مختلفا أمام اتحاد جدة

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، النادي الأهلي الذي حقق انتصارا مستحقا على نادي الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف لهدف، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، إن «النادي الأهلي صانع السعادة والبهجة وفريق كبير وعظيم»، لافتة إلى «إحرازه ثلاثية أمس، مقابل هدف واحد لفريق اتحاد جدة، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار العالميين».

وأوضحت أن «اتحاد جدة يضم كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، وكانتي نجم تشيلسي، وفابينيو لاعب وسط ليفربول السابق، ونجم الدفاع المصري أحمد حجازي، بقيمة تسويقية ضخمة تبلغ ١٤٤ مليون دولار».

وأضافت: «أمام كل هؤلاء صمد الشناوي وأحرز معلول والشحات وإمام عاشور، كل التوقعات ألا يعبر الأهلي حاجز اتحاد جدة لأن التاريخ بينهما يشير إلى ذلك، لكن العزيمة والحرفنة وروح الفانلة الحمراء جعلت السلوك والأداء مختلفًا».

وأكملت: «في وقت ملاقاة الكبار تظهر روح الفانلة الحمراء، فريق كبير وعظيم شعار دائما نغنيه، والأهلي أعاد بتلك الثلاثية الرائعة البسمة الغائبة عن مصر لفترة طويلة بسبب أحداث غزة».

وصنع الأهلي، ليلة ملحمية في جدة، وحقق انتصارا مستحقا على نادي الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف لهدف في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وسجل أهداف الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما أحرز هدف الاتحاد نجمه الفرنسي كريم بنزيما.