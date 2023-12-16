300 مليار يوان قيمة مبيعات سوق الألعاب بالصين في 2023

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بلغت إيرادات المبيعات الفعلية لسوق الألعاب المحلية بالصين في عام 2023، حوالي 303 مليارات يوان (حوالي 7ر42 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 14% على أساس سنوي، وفقا لتقرير صناعي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

ونشر التقرير السنوي عن صناعة الألعاب في الصين، خلال المؤتمر السنوي لصناعة الألعاب الصينية لعام 2023، والذي عقد في قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج، جنوبي الصين.

ووفقا للتقرير، يوجد في الصين الآن 668 مليون لاعب، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وقال التقرير إن الألعاب المطورة ذاتيا في البلاد، حققت إيرادات قاربت 4ر16 مليار دولار أمريكي في السوق الخارجية على مدار عام 2023، ليتجاوز إجمالي إيراداتها 100 مليار يوان لمدة أربع سنوات متتالية.

وتظل الولايات المتحدة واليابان السوقين الخارجيين الرئيسيين لألعاب الهاتف المحمول الصينية، إذ يمثلان 5ر32%، و9ر18% على التوالي من حيث الحصة السوقية، وتليهما جمهورية كوريا.