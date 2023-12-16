يواصل محتجون في عدة مدن أمريكية، إغلاق شوارع رئيسية بـ«السلاسل البشرية»، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأمريكية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها فيلادلفيا، ولوس أنجلوس بالقرب من مطار LAX الدولي، وهيوستن على إيقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم).

جاء ذلك بهدف إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، للتحرك لإنقاذه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

في السياق، رفعت الكثير من المجموعات الشبابية لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وإيقاف الحرب، على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة.

كما نشروا صورا لمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، على شاحنات إعلانات متحركة تسير وسط المدن، للتأثير على الرأي العام الأمريكي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.