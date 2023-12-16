سنغافورة واليابان تسعيان لتعزيز العلاقات في المجالات الرقمية والخضراء

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رحب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ونظيره الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، بتعميق العلاقات بين بلديهما باتفاق جديد لتعزيز الممارسات الرقمية والخضراء في مجال الشحن البحرى.

وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، أن هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة ستعمل مع ستة من أكثر الموانئ ازدحاما في اليابان في تجارب لإزالة الكربون ورقمنة الصناعة البحرية، في إطار ما يسمى بممر الشحن الأخضر والرقمي.

وقال رئيس الوزراء السنغافوري لنظيره الياباني في كلمته الافتتاحية إنه بينما تتعاون سنغافورة مع اليابان في العديد من المجالات، فإنه يتطلع إلى القيام "بالعديد من الأشياء معا"، خاصة في القطاعين الرقمي والأخضر.

ويزور رئيس الوزراء السنغافوري طوكيو لحضور مراسم تستغرق ثلاثة أيام تبدأ، اليوم السبت، للاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" واليابان.

وقال إن "آسيان" تعتبر العلاقات مع اليابان "مهمة للغاية" وتتطلع إلى تعميق الصداقة والتعاون بين الجانبين بشكل أكبر.

وقامت رابطة دول جنوب شرق آسيا واليابان بترقية علاقاتهما إلى أعلى مستوى من الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سبتمبر.

وستتولى سنغافورة منصب المنسق لعلاقات الآسيان مع اليابان من تايلاند لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوليو 2024.

وبحلول عام 2026، ستحتفل سنغافورة واليابان بمرور 60 عاما على العلاقات الثنائية.

وقال كيشيدا لرئيس الوزراء السنغافوري إن اليابان حريصة على زيادة التعاون مع سنغافورة وبقية دول الآسيان "للحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون وتعزيزه، وضمان عالم تصان فيه كرامة الإنسان"، مشيرا إلى أن العالم "يقف عند نقطة تحول في التاريخ".