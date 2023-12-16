نشوب حريق في مصفاة للنفط وسط إيران

ذكرت شبكة "اي أر أي بي نيوز" الإخبارية الإيرانية الحكومية، أن أطقم الطوارئ توجهت اليوم السبت للتعامل مع حريق، نشب في مصفاة لتكرير النفط، في إقليم "أصفهان" وسط إيران.

وقالت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء في تقرير منفصل، إن النيران اشتعلت في وحدة التقطير في ثلاث وحدات للبنزين في مصفاة شمال أصفهان.

وقال محمد ده بيديان، مدير العلاقات العامة في مصفاة أصفهان لوكالة مهر، إن رجال الإطفاء تمكنوا في أقل وقت ممكن من السيطرة على الحريق.

وأضاف: لم تقع خسائر في الأرواح في هذا الحادث.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يجرى التحقيق في سبب الحريق.

يأتي الحادث في أعقاب حريق آخر، اجتاح مصنع لمعالجة مكثفات الغاز الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي ذلك الحادث، انفجر 15صهريج تخزين واشتعلت النار في ثلاثة صهاريج أخرى.

وقال مسئول محلي، إنه تعين حرق الوقود المتبقي في صهاريج التخزين وتوقفت عمليات إخماد الحريق بسبب شدة الحريق. ولم يصب أحد بأذى ويجري التحقيق في سبب اندلاع الحريق أيضا.

وأظهر بث مباشر من الموقع ألسنة اللهب الضخمة وأعمدة كبيرة من الدخان.