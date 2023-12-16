أكد الخبير السياحى اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز الحكومية أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع السياحة فى العام المقبل 2024 تتطلب تكاتف القطاع السياحى الحكومى والخاص لوضع حلول خارج الصندوق لاستعادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز الـ 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف رضا داود لـ«مال وأعمال الشروق» أن الأحداث الجارية فى قطاع غزة لها تأثيراتها على المنطقة ولكن القطاع السياحى المصرى قادر على تخطى وتجاوز هذه التداعيات فى أقرب وقت.. لافتا إلى أن كل المؤشرات السابقة أثبتت أن قطاع السياحة رغم حساسيته للأزمات والتى من أبرزها ما تمر به منطقتنا العربية حاليا من ظروف سياسية.. إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا فى الاقتصاد العالمى؛ حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافى السريع من الأزمات المختلفة.

وأشار إلى استقرار الأوضاع فى مصر وأن الحركة السياحية الوافدة إليها تسير بمعدلات جيدة ومتوسط سعر الغرف الفندقية أعلى من أى وقت إلى جانب أن لدينا أكثر من 80 جنسية من السائحين تفضل زيارة مصر وهو ما يؤكد أننا نطرق أبواب كل دول العالم ونستغل كل الفرص للترويج السياحى لمصر فى الخارج..

ولفت إلى جهود الدولة المصرية وإنجازاتها فى النهوض والتطور الكبير فى البنية التحتية فى مصر حيث شهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا فى شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين ويفتح آفاقا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال تقليل المسافات بين المدن السياحية المختلفة والربط بين سواحل البحر الأحمر بالأقصر وأسوان والقاهرة.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن هناك جهودا تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى.

وأضاف أن التيسيرات التى قررتها الدولة فى منح تأشيرات دخول مصر لسياح عدد من الدول، ساهم بنسبة كبيرة فى زيادة أعداد سياح العديد من الدول خاصة دول المغرب العربى الجزائر وتونس والمغرب الوافدين للمقصد السياحى المصرى خلال العام الحالى بالمقارنة بالعام الماضى.. موضحا أنه بمزيد من التسويق والدعاية لبرامج زيارة مصر فى تلك الدول فإن أعداد السياح الوافدين منها قد يتضاعف خلال الأعوام المقبلة. لافتا إلى أهمية وضع حلول خارج الصندوق لزيادة الطاقة الفندقية والاهتمام بمنتج الإسكان السياحى لتحقيق المستهدف من أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبير السياحى أن هناك تحديات كبيرة أمام الرئيس القادم لاستمرار النهضة التى تتم فى جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة حتى يظل القاطرة الرئيسية الأولى لتنمية الاقتصاد الوطنى.. لافتا إلى أن الدولة ساندت القطاع السياحى لفترات طويلة لكونه واجه صعوبات كبيرة خلال الأعوام الماضية وتحديدا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ التعافى ويشهد حاليا انتعاشة سياحية ملحوظة.

وحول تأثير نتائج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية على السياحة الوافدة لمصر أكد رئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز أن المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية بعثت برسالة إلى العالم أجمع بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تصون الأمن القومى.. موضحا أن مشاركة المواطنين بقوة فى الانتخابات الرئاسية تؤكد الرغبة فى ترسيخ الاستقرار السياسى وتدعم حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.. مشيرا إلى أهمية الصورة الذهنية التى تعكسها وقائع تلك الانتخابات لدى الدول المصدرة لحركة السياحة إلى المقصد المصرى.

وأضاف رضا داود أن الانتخابات هى إحدى أدوات الممارسة الديمقراطية كما أنها أبرز مؤشرات الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على حالة المقصد السياحى وصورته لدى الأسواق المصدرة للحركة.. مؤكدا أن الاستقرار السياسى يدفع القطاع للنمو وزيادة التدفقات.. ووجه رسالة إلى القطاع مضمونها أن الصورة الذهنية لحالة المشاركة فى الانتخابات، سوف تنعكس بشكل غير مباشر على صناعة السياحة التى تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة التى تدعم الاقتصاد المصرى.

قال إن ظاهرة بيع برنامج زيارة مصر بأقل من سعر التكلفة أو ما يعرف باسم «حرق الأسعار» تراجعت بنسبة كبيرة خلال عام 2023.. لافتا إلى أن غالبية الفنادق حددت أسعار الغرف الفندقية بها بأعلى بكثير من الحد الأدنى الذى حددته وزارة السياحة والآثار لبيع الغرف بالفنادق المصرية.. وأضاف أن سعر بيع الغرف بالفنادق يخضع لسياسة العرض والطلب إلا أنه بأى حال من الأحوال لا يمكن للفنادق البيع بأقل من الحد الأدنى الذى حددته الوزارة للغرف الفندقية بكامل تصنيفاتها من نجمة إلى 5 نجوم.. موضحا أنه كلما زاد الطلب على زيارة مصر فإن أسعار الغرف الفندقية ترتفع.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن معدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر من الدول العربية خلال العام الجارى تتراوح ما بين 20 إلى 22% من إجمالى الحركة التى استقبلتها خلال 2023.. موضحا أن زيادة عدد السياح العرب تصب إيجابا فى الإيرادات المالية المحققة من صناعة السياحة ولاسيما أن متوسط إنفاق السائح العربى مرتفع وأعلى بكثير من نظيره الأجنبى.. وتوقع أن تتراجع التداعيات السلبية لحرب الإبادة فى غزة على الحركة السياحية الوافدة لمصر مع بداية الربع الثانى من العام المقبل حال وقف الحرب المستمرة والمدمرة على أهالى غزة.

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