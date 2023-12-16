الأوقاف تهدي كينيا 450 كتابا لتفسير القرآن وقضايا التجديد

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، 450 كتابًا من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف دول العالم وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية.

كما يأتي ذلك بناءً على الطلب المقدم من سفارة مصر في نيروبي- كينيا بخصوص حاجتها لعدد من ترجمات معاني القرآن الكريم وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال قضايا التجديد باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

وجاء من بين أهم تلك الكتب:

المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.

صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.

فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.

ضلالات الإرهابيين باللغة الإنجليزية.

نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.

مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.