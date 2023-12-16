جيش الاحتلال يهدم جدرانا ويصادر حفارا في قرية فرخه

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، جدرانا لمنزل قيد الانشاء، واستولت على حفار "بايجر" في قرية فرخة غرب سلفيت.

ووفقا لوكالة معا، قال رئيس مجلس قروي فرخة مصطفى حماد لمعا، إن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الشمالية الغربية من القرية وتعرف ب "المنقاع" المحاذية للشارع الاستيطاني الذي يربط مستوطنة ارائيل المقامة على أراضي المواطنين بالحي الغربي لارائيل، وقامت بهدم جدران لمنزل قيد الانشاء تعود ملكيته للمواطن موسى الوحش، مشيرا إلى أن المنطقة مصنفة "B".

وأوضح حماد أن جيش الاحتلال قام بهدم الجدران باستخدام "البايجر "الذي كان يعمل بالمنطقة، حيث قام بمصادرة البايجر واحتجاز السائق أمير حرز الله لساعات، وتعود ملكيته البايجر للمواطن لينين عفانه.