بركات: الأهلي قادر على التتويج بكأس العالم للأندية

يرى محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قادر على التتويج بطولة كأس العالم للأندية، حال استمرار الروح التي ظهر بها الفريق في المباريات المتبقية من المسابقة.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لديه الإمكانية في تذوق طعم الفضية والذهبية في كأس العالم، ولكن بشرط الحفاظ على الإصرار التي ظهرت في مباراة الاتحاد".

وأضاف: "البعض كان يقول الاتحاد سيفوز باللقب، والبطولة على ملعبه، هذا الكلام يكون في الملعب فقط، وليس في الاستديوهات التحليلية، الكرة لا تحتاج راغي، ولكنها تحتاج عملًا وجهدًا فقط".

وأتم: "ما ظهر اليوم هو الطبيعي للنادي الأهلي ليس طفرة، هذا هو الوضع الطبيعي، لا أقول ذلك لأنني أهلاوي، فالنادي الأهلي طول دائمًا يكون حاضرًا في المواعيد الكبرى".