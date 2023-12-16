الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعى أمير الكويت

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة المغفور له باذن الله فقيد الأمة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعياً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهم ذويه وكل محبيه وشعب الكويت الصبر والسلوان.

واعتبر أبو الغيط، أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت، وأن الأمير الراحل آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.

وذكر الأمين العام، أن مآثر فقيد الأمة العربية تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي وأن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.