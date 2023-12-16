 العلاج الحر بالدقهلية تصدر تراخيص 72 معملا وترفض 16 لعدم توافر الاشتراطات - بوابة الشروق
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العلاج الحر بالدقهلية تصدر تراخيص 72 معملا وترفض 16 لعدم توافر الاشتراطات

نعمان سمير
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 2:17 م
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان إعلامي، الموافقة على إصدار تراخيص لـ72 معملا، ورفض ترخيص 16 آخرين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

وكشف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أجرى معاينة 98 معملاً بنطاق 10 مراكز على مستوى المحافظة هي، "المنصورة - أجا - السنبلاوين - تمى الأمديد - شربين - المنزلة - المطرية - الجمالية - طلخا - نبروه".

وأشار فؤاد، إلى أن اللجنة تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

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