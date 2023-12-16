توقيع بروتوكول تعاون بين بنك البركة ومستشفى الناس

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ضمن دوره الفعال فى دعم المسئولية المجتمعية بأغلب قطاعاتها، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحديدا فى القطاع الصحى، وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية المشرفة على مستشفى الناس.

وفى هذا الإطار وقع حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة وأيمن عباس الرئيس التنفيذى وأمين الصندوق بمؤسسة الجود المشرفة على تشغيل المستشفى، وحضر مراسم التوقيع عمر عصفور أحد مؤسسى مستشفى الناس وعدد من قيادات البنك والمستشفى.

وقال حازم حجازى، إنه فخور بالتعاون المستمر مع مستشفى الناس الخيرية، والتى تعد إحدى المؤسسات الرائدة ومن أكبر المراكز الطبية المتميزة فى مصر والشرق الأوسط، والتى ارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى للمستويات العالمية. وقدم بنك البركة الدعم للمستشفى بتوفير تكلفة 5 أجهزة حيوية داخل وحدة المعامل وبنك الدم.

وأضاف «تأتى هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعها البنك فى مجال التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية كالصحة وإيمانا منا بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات فى دعم المنظومة الصحية فى مصر».

وأعرب أيمن عباس عن سعادته بالتعاون المستمر مع بنك البركة وأن دعم البنك بالأجهزة اللازمة لمعمل التحاليل بالمستشفى سيكون له أثر ملموس فى مراحل تحاليل الدم المختلفة والمضى قدمًا فى تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة وبدون أى مصاريف.