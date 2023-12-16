نادى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.



ونعى مجلس الوزراء الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.



وقال الديوان الأميري، في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".



وبوفاة الأمير نواف بدأت الكويت عهداً جديداً مع الشيخ مشعل الجابر الصباح، والذي سنتعرف على أبرز المعلومات عنه في التقرير التالي:



* ضابط شرطة



ولد الشيخ مشعل في سبتمبر عام 1940 بقصر الأسرة الحاكمة للكويت؛ حيث إنه الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد من 1921، وحتى وفاته عام 1950، وتلقى الشيخ مشعل تعليمه بالمدرسة المباركية.



ودرس بعدها العلوم الشرطية في كلية هندن للشرطة في بريطانيا، وتخرج فيها عام 1960، والتحق بوزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة.



* على رأس مؤسسة ثقافية



وفي عام 1977،عينه والده الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت آنذاك رئيسا لديوانية شعراء النبط، وهي جمعية ثقافية تعني بإثراء الشعر والحفاظ على الهوية العربية.



* الحرس الوطني



وجرى تعيينه في أبريل 2004، نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف.



* ولاية العهد



وفي أكتوبر عام 2020، باركت أسرة آل صباح تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد، ووافق البرلمان الكويتي، بالإجماع على توليه، ليؤدي اليمين الدستورية وليًا للعهد.



* أميراً بالإنابة



ولا تعد تولي مسئولية إدارة البلاد على نحو شامل بالجديد على الأمير مشعل الصباح؛ ففي نوفمبر عام 2021 ومع مرور الشيخ نواف الصباح بأزمة صحية، قرر أن يفوض صلاحياته لولي عهده الشيخ مشعل الجابر الصباح، بما فيها بإصدار المراسيم الأميرية.



وكان التفويض يشمل أن يتولى سمو ولي العهد إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس الوزراء واعتماد الأمر الأميري بتعيينه، واعتماد مرسوم تشكيل الحكومة والتصديق على المراسيم الأميرية الصادرة من مجلس الوزراء والقوانين الصادرة من مجلس الأمة.



وجاء ذلك القرار تماشيا مع المادة 7 من الدستور الكويتي، والتي تنص على إنه: "ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".



* ما نص اليمين الدستوري؟



ومن المقرر يؤدي الأمير، قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفقا للمادة الستين من الدستور الكويتي.



ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير الراحل، مؤكدًا أنه كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، وحريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، معلنا الحداد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.