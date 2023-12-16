رئيس مدينة الأقصر يتفقد العمل بمجمع مواقف شرق السكة

تفقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، سير العمل بمجمع مواقف شرق السكة، ووحدة الإسعاف الفرعية، وأعمال الرصف، وتركيب بلدورات جديدة حول سوق الخضار، ومنطقة مجمع المواقف بشرق السكة، بطول حوالي 400 متر تقريباً، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة.



وشدد الشرابي، خلال جولته على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمشروعات تطوير مواقف سيارات "البياضية - أرمنت - الزينية - الحبيل".



وأكد الشرابي، استمرار أعمال التطوير بالمدينة وذلك لإعادة المظهر الحضاري الذي يليق بها كونها أحد عواصم السياحة العالمية.