رابطة الصحافة الأجنبية تدعو إلى التحقيق في استشهاد سامر أبو دقة مصور الجزيرة

دعت رابطة الصحافة الأجنبية، إسرائيل، إلى التحقيق في استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة، بينما كان ينقل الأخبار من خان يونس بقطاع غزة.

وقالت الرابطة على منصة إكس: "تشعر رابطة الصحافة الأجنبية بالأسف على وفاة عضونا بالرابطة منذ فترة طويلة سامر أبو دقة، مصور الجزيرة المخضرم، في غزة. وهو أول عضو من الرابطة يقتل في حرب غزة. ونعتبر هذا صفعة كبيرة للحرية المحدودة بالفعل للصحافة في غزة".

ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القول إنها تستهدف الصحفيين، قائلة إنها اتخذت "كل التدابير الممكنة عمليا" لحماية المدنيين والصحفيين. مضيفة "إن الجيش الإسرائيلي لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا"، حسب ادعائها.

وقالت الجزيرة إن سامر وهو والد لأربعة أطفال تعرض لقصف بمسيرة إسرائيلية أمس الجمعة، بينما كان ينقل الأخبار عند مدرسة فرحانة. ولم يتمكن فريق الإنقاذ من الوصول إلى المصور جراء القصف الإسرائيلي. ودفن أبو دقة اليوم السبت.

كانت شبكة الجزيرة القطرية قد أدانت بأشد العبارات "اغتيال جيش الاحتلال الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة"، وحملت "إسرائيل المسئولية الكاملة عن استهداف العاملين مع الجزيرة وعائلاتهم بشكل ممنهج".

ودعت "المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية اتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال".