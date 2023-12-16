رئيس البرلمان العربي ناعيا أمير الكويت: قائد حكيم حقق لبلاده نهضة وإنجازات رائدة

نعى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وفي بيان له، دعا العسومي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال العسومي إن أمير الكويت الراحل كان قائداً حكيماً دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن الأمير الراحل كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين وبرحيله فقدت الأمة العربية و الإسلامية رجلا من رجالها الأوفياء.

وتوفي أمير دولة الكويت في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وأضاف: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، قد أكّد أمس الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة، إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم.