 براغ تلغي عروض الألعاب النارية عشية العام الجيد - بوابة الشروق
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براغ تلغي عروض الألعاب النارية عشية العام الجيد

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 3:39 م

أعلنت حكومة مدينة براغ، أن المدينة لن تطلق أية ألعاب نارية عامة أو عروض خرائط ثلاثية الأبعاد عشية العام الجديد هذا العام.

وعوضا عن ذلك يمكن أن تعرض العاصمة التشيكية على السكان خصما على رسوم الدخول لعدة مواقع جذب في براغ يوم رأس السنة، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

ولدى تقديم إثبات الإقامة أو العمل في براغ، مثل بطاقة النقل العام بالمدينة، سوف يتمكن المحليون من زيارة حديقة الحيوان والحدائق النباتية مجانا، ولن يدفعوا سوى رسوم دخول رمزية بقيمة كرونه تشيكي واحدة، ويمكنهم رؤية متحف النقل العام والأبراج السبعة التي يديرها مجلس السياحة في مدينة براغ مقابل سعر مخفض.

ومنذ 2020، شددت براغ أيضا قواعد إطلاق الألعاب النارية، فيما لم يعد مسموحا بإطلاقها في أغلب مناطق وسط المدينة.


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