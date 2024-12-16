رئيس الأعلى للإعلام ينعى الفنان نبيل الحلفاوي: كان نموذجا رائعا لحب الوطن

نعى المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه أمس الأحد.

وقال عبد العزيز، إن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كان نموذجاً رائعاً ومتميزاً فى العديد من الأعمال التي رسخت مفاهيم القيم والأخلاق وحب الوطن، لدرجة أن الفنان الحلفاوى أصبح واحداً من الفنانين الكبار والعمالقة فى عالم الفن والسينما والدراما المصرية وستظل أعماله الوطنية والمتميزة والراقية باقية في وجدان كل المصريين.

وتقدم خالد عبد العزيز، بخالص العزاء لأسرة الراحل ولمحبته ولكل زملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.