السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا بعد العثور جثث 3 نساء بمنزل في ولاية أوهايو

أطلقت السلطات في ولاية أوهايو الأمريكية تحقيقا في جريمة قتل بعد العثور على جث 3 نساء يوم السبت داخل منزل في مدينة كولومبوس.

وجرى استدعاء الشرطة إلى منزل في الجانب الجنوبي من المدينة قبل الساعة الرابعة من عصر يوم السبت بعد أن وصف أحد المتصلين عبر 911 الحادث بأنه "حدث طبي".

وعثر أفراد الشرطة على 3 نساء تم إعلان وفاتهن في المكان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الشرطة، الرقيب جيمس فوكوا.

وقال فوكوا "للأسف، موقع الجريمة معقد للغاية نظرا لعدد الضحايا الكبير". وتابع:"سيستغرق الأمر بعض الوقت للتأكد من أننا نتعامل مع المشهد بعناية شديدة كي لا نفوت أي قطعة أساسية من الأدلة".

وأكد فوكوا يوم السبت أن الشرطة لم تقبض على أي مشتبه به. ولم تصدر شرطة كولومبوس تحديثا بشأن التحقيقات يوم الأحد.