الكرملين: لم نتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشار المتحدث إلى أن موسكو «على اتصال بالمسئولين في سوريا».

ومطلع الأسبوع، ذكر 4 مسؤولين سوريين لـ«رويترز» أن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا، ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

ومع التطورات المتسارعة في سوريا، أصبح مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين هناك، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، موضع تساؤل.

وللقاعدتين دور رئيسي في حفاظ روسيا على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وحتى في إفريقيا.

والأربعاء قال بيسكوف إن موسكو على تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن مستقبل القاعدتين.