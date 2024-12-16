نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه نفذ وعده الذي تعهد به قبل عام بتغيير الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نقل موقع «jewishpress» عن نتنياهو قوله: «قبل عام قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، وها نحن نغيره بالفعل، فسوريا ليست سوريا نفسها، ولبنان ليس لبنان نفسه، وغزة ليست غزة نفسها، ورأس المحور إيران، ليست إيران نفسها»، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش كل تلك القضايا مجددًا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واصفا تلك المحادثة بـ«الدافئة والودية والمهمة للغاية».

وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع ترامب كذلك عن الجهود المبذولة لاستكمال ما وصفه بأنه «انتصار إسرائيل»، وكذلك الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين من قبضة حركة «حماس».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.

وقال نتنياهو إن حكومته «ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه»، مؤكدًا أن «تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة».