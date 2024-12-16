أمريكا: المحكمة العليا ترفض استئناف نافارو مساعد ترامب بعد قضائه عقوبة السجن

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رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة استئنافا، اليوم الاثنين، من بيتر نافارو ، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي من المقرر أن يعود في ظل ولاية دونالد ترامب الثانية بعد أن أمضى عقوبة السجن بتهمة ازدراء الكونجرس.

ورفضت المحكمة سماع الاستئناف في قرار موجز بدون تقديم تفسير ، كما هو معتاد.

ويأتي ذلك بعد أن قاضت وزارة العدل نافارو ، قائلة إنه احتفظ بسجلات رئاسية على حساب بريد إلكتروني غير رسمي استخدمه خلال فترة ولايته السابقة في البيت الأبيض في عهد ترامب.

وتقول الحكومة إنه يجب تسليم السجلات إلى الأرشيف الوطني.

ووافقت المحاكم الدنيا ، بيد أن نافارو يدفع بأن قانون السجلات الرئاسية لا يسمح للحكومة الاتحادية بالبحث في حسابات البريد الإلكتروني واسترداد السجلات.

وأشار في وثائق المحكمة إلى أنه يتوقع تقديم طعون إضافية في القضية.

وعمل نافارو كمستشار تجاري خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

ويشار إلى أن نافارو منتقد منذ فترة طويلة للترتيبات التجارية مع الصين ، وتم تعيينه مستشارا أول للتجارة والتصنيع للإدارة المقبلة.

وقضى نافارو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته في جنحة رفضه التعاون مع تحقيق الكونجرس في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.