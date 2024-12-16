إصابة 8 أشخاص بانفجار في مبنى سكني بالتشيك

أفادت وكالة الأنباء التشيكية الرسمية "سي تي كيه"، نقلا عن متحدث باسم خدمات الطوارئ، بأن ثمانية أشخاص أًصيبوا في انفجار في مبنى سكني في مدينة زنويمو بجنوبي جمهورية التشيك، اثنان منهم في حالة خطيرة.



وتم استخدام كلب بوليسي وطائرة مروحية في عملية البحث والإنقاذ، لكن لم يتم العثور على ضحايا آخرين تحت الأنقاض.



وأفاد سكان أن دوي الانفجار كان يمكن سماعه على بعد كيلومترات. وأشارت تقارير أولية إلى أن الانفجار ربما يكون ناتجا عن تزايد في ضغط الغاز الطبيعي.



وقال فرانتشيك كوديلا، رئيس بلدية المدينة التي تقع في منطقة مورافيا الجنوبية على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب شرقي براغ، إنه سيتعين هدم المبنى.



وأضاف بأن السلطات مستعدة لتقديم المساعدة للمتضررين.