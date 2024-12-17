 ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية بعيدة المدى ويصفه بالغباء الشديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية بعيدة المدى ويصفه بالغباء الشديد

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:57 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:57 م

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى بأنه "شيء غبي للغاية".

وأضاف ترامب،:" لا أعتقد أنه ما كان يجب السماح لهم بإطلاق الصواريخ لمسافة 200 ميل داخل  روسيا .. أعتقد أن هذا كان شيئا سيئا".

وقال ترامب للصحفيين اليوم الاثنين،:" لا أعتقد أنه كان ينبغي السماح بذلك ... بالتأكيد ليس قبل أسابيع فقط من موعد تقلدي لمنصبي".

ووصف ترامب في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي، في منزله في مارا لاجو في فلوريدا خطوة بايدن بأنها "خطأ كبير".

ولم يستبعد ترامب إلغاء القرار بعد توليه منصبه في نهاية يناير المقبل.


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