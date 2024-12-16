روسيا تجلي بعض موظفي سفارتها من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو، اليوم الأحد، أن روسيا قامت بإجلاء بعض موظفي سفارتها جوا من العاصمة السورية دمشق.



وبالإضافة إلى موظفي السفارة الروسية، تم إجلاء موظفي البعثتين الدبلوماسيتين لكوريا الشمالية وبيلاروس، فضلا عن أفراد من بعثة جمهورية أبخازيا الانفصالية غير المعترف بها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الطائرة الخاصة، التي غادرت من قاعدة حميميم الجوية العسكرية الروسية في سوريا، وصلت الآن إلى موسكو.



ولكن وزارة الخارجية في موسكو أكدت على أن السفارة الروسية في دمشق لم تُغلق وتواصل عملها، ولم يتم تقديم سبب للإجلاء الجزئي.



وطوال سنوات، قدمت روسيا الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، الذي تم الإطاحة به الأسبوع الماضي. وتم منح الأسد، بعد عزله، حق اللجوء في روسيا.



وتحاول موسكو حاليا التفاوض مع الحكام الجدد في سوريا بشأن استمرار استخدام قاعدة حميميم الجوية العسكرية والقاعدة البحرية في طرطوس.