أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الذين أكدوا رغبتهم في الحج هذا العام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، على نفقتهم الخاصة، ضمن التأشيرات العادية غير الإشرافية، من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ومرافقيهم.
وناشدت الوزارة المذكور أسماءهم التوجه إلى المجلس الأعلى للشئون بجاردن سيتي - التحرير - كورنيش النيل - خلف فندق كمبنسكي، لسعيد الوكيل،موضحة أن الأولوية للعاملين ثم مرافقيهم وفق التأشيرات المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى كل منهم المستندات التالية:
1-جواز سفر صالح لمدة سنة بدءًا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٥م.
2- عدد (٨) صورة شخصية خلفية بيضاء.
3_ شهادة صحية مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم.
4_ صحيفة الحالة الجنائية (فيش مميكن للحج).
5- صورة بطاقة الرقم القومي.
6- تقرير طبي (خلو من الأمراض).
7- شهادة التحصين للقاحات (كوفيد – 19) QR.
8- شهادة تحركات إثبات عدم أداء مناسك الحج.
وجاءت الأسماء على النحو التالي:
عفاف شاهين صقر صقر - الديوان العام - شئون إدارية.
أحمد محمد عبدالعزيز دردير - البحيرة - مدير عام منطقة أوقاف البحيرة.
خالد محمود جابر علام - سوهاج - رئيس الخزينة بمديرية أوقاف سوهاج.
محمد أحمد أبو المجد محمد فوده - الدقهلية - إمام وخطيب.
هويدا السيد عبدالسلام سويلم - هيئة الأوقاف المصرية - أخصائي تنمية إدارية اول.
عبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري - الديوان العام - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات بالديوان العام.
هشام عثمان عبدالرحيم حسن - الجيزة - إمام وخطيب
نصر عبدالعزيز حسن الكتامي - كفر الشيخ - إمام وخطيب.
فوزى محمد محمد حموده علي - بورسعيد - إمام وخطيب.
منتصر عبده علي دسوقي - سوهاج - رئيس قسم شئون القرآن الكريم.
تامر محمد محمد الأعرج - الدقهلية - عامل مسجد.
مروة سليم محمد سليم - الديوان العام - أخصائي شئون عاملين.
خديجة أحمد علي عبدالعال - الديوان العام - مراجع ومحاسب أول.
أحمد محمد إبراهيم إبراهيم سمره - الدقهلية - مؤذن مسجد.
إبراهيم توفيق رزق المحص - كفر الشيخ - إمام وخطيب.
رجب عبدالواحد فرج علي - الجيزة - إمام وخطيب.
ياسين محمد السيد أبو فرج - الديوان العام - عضو بالإدارة العامة لشئون المساجد.
هناء محمود عبدالحليم عبدالعال - هيئة الأوقاف المصرية - مفتش إداري.
محمد على محمد على أبو حسين - مرسى مطروح - محقق قانوني.
رشاد صلاح الدين محمد حسنين الضليفي - القليوبية - مدير إدارة النظم والمعلومات.
أحمد محمد منير أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب.
محمد ابراهيم محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب.
إبراهيم يوسف إبراهيم يوسف - هيئة الأوقاف المصرية - مفتش بالمراجعة الداخلية والحوكمة.
عبدالله محمد عبدالله خليل - الدقهلية - إمام وخطيب.
عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب.
محمد محمد أحمد رفاعي - الديوان العام - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.
السيد أحمد عبدالنبي عبدالوهاب - القليوبية - رئيس قسم.
محمد كرم علي محمود - أسيوط - مفتش إداري.
شريهان كرم علي محمود - أسيوط - كاتب شئون إدارية.
أحمد فتحي محمد هنداوي - كفر الشيخ - إمام وخطيب.
علي عماد الدين علي مصطفي - الديوان العام - عضو المركز الإعلامي بالديوان العام.
محمد سيد محمد علي زيدان - بني سويف - إمام وخطيب.
ولاء عبدالغني عبدالرحمن السيد - القاهرة - باحث شئون مالية.
مصطفى عبده قطب سلامة - البحيرة - إمام وخطيب.
أحمد شعبان محمد يس - كفر الشيخ - إمام وخطيب.
محمد رضا أحمد أحمد طه - الدقهلية - إمام وخطيب.
معاذ السيد محمد حموده - السويس - إمام وخطيب.
أحمد جابر محمود أحمد بدر - الغربية - إمام وخطيب.
فراج حسنين محمد حسنين - الديوان العام - مدير.
مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
محمود محمد معوض الشهالي - المنوفية - إمام وخطيب.
محمد بسيوني علي نجيم - القاهرة - إمام وخطيب.
أحمد فاروق محمد الحسنى - البحر الأحمر - مديرية أوقاف البحر الأحمر.