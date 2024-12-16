أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الذين أكدوا رغبتهم في الحج هذا العام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، على نفقتهم الخاصة، ضمن التأشيرات العادية غير الإشرافية، من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ومرافقيهم.

وناشدت الوزارة المذكور أسماءهم التوجه إلى المجلس الأعلى للشئون بجاردن سيتي - التحرير - كورنيش النيل - خلف فندق كمبنسكي، لسعيد الوكيل،موضحة أن الأولوية للعاملين ثم مرافقيهم وفق التأشيرات المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى كل منهم المستندات التالية:

1-جواز سفر صالح لمدة سنة بدءًا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٥م.

2- عدد (٨) صورة شخصية خلفية بيضاء.

3_ شهادة صحية مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم.

4_ صحيفة الحالة الجنائية (فيش مميكن للحج).

5- صورة بطاقة الرقم القومي.

6- تقرير طبي (خلو من الأمراض).

7- شهادة التحصين للقاحات (كوفيد – 19) QR.

8- شهادة تحركات إثبات عدم أداء مناسك الحج.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

عفاف شاهين صقر صقر - الديوان العام - شئون إدارية.

أحمد محمد عبدالعزيز دردير - البحيرة - مدير عام منطقة أوقاف البحيرة.

خالد محمود جابر علام - سوهاج - رئيس الخزينة بمديرية أوقاف سوهاج.

محمد أحمد أبو المجد محمد فوده - الدقهلية - إمام وخطيب.

هويدا السيد عبدالسلام سويلم - هيئة الأوقاف المصرية - أخصائي تنمية إدارية اول.

عبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري - الديوان العام - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات بالديوان العام.

هشام عثمان عبدالرحيم حسن - الجيزة - إمام وخطيب

نصر عبدالعزيز حسن الكتامي - كفر الشيخ - إمام وخطيب.

فوزى محمد محمد حموده علي - بورسعيد - إمام وخطيب.

منتصر عبده علي دسوقي - سوهاج - رئيس قسم شئون القرآن الكريم.

تامر محمد محمد الأعرج - الدقهلية - عامل مسجد.

مروة سليم محمد سليم - الديوان العام - أخصائي شئون عاملين.

خديجة أحمد علي عبدالعال - الديوان العام - مراجع ومحاسب أول.

أحمد محمد إبراهيم إبراهيم سمره - الدقهلية - مؤذن مسجد.

إبراهيم توفيق رزق المحص - كفر الشيخ - إمام وخطيب.

رجب عبدالواحد فرج علي - الجيزة - إمام وخطيب.

ياسين محمد السيد أبو فرج - الديوان العام - عضو بالإدارة العامة لشئون المساجد.



هناء محمود عبدالحليم عبدالعال - هيئة الأوقاف المصرية - مفتش إداري.

محمد على محمد على أبو حسين - مرسى مطروح - محقق قانوني.

رشاد صلاح الدين محمد حسنين الضليفي - القليوبية - مدير إدارة النظم والمعلومات.

أحمد محمد منير أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب.

محمد ابراهيم محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب.

إبراهيم يوسف إبراهيم يوسف - هيئة الأوقاف المصرية - مفتش بالمراجعة الداخلية والحوكمة.

عبدالله محمد عبدالله خليل - الدقهلية - إمام وخطيب.

عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب.

محمد محمد أحمد رفاعي - الديوان العام - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

السيد أحمد عبدالنبي عبدالوهاب - القليوبية - رئيس قسم.

محمد كرم علي محمود - أسيوط - مفتش إداري.

شريهان كرم علي محمود - أسيوط - كاتب شئون إدارية.

أحمد فتحي محمد هنداوي - كفر الشيخ - إمام وخطيب.

علي عماد الدين علي مصطفي - الديوان العام - عضو المركز الإعلامي بالديوان العام.

محمد سيد محمد علي زيدان - بني سويف - إمام وخطيب.

ولاء عبدالغني عبدالرحمن السيد - القاهرة - باحث شئون مالية.

مصطفى عبده قطب سلامة - البحيرة - إمام وخطيب.

أحمد شعبان محمد يس - كفر الشيخ - إمام وخطيب.

محمد رضا أحمد أحمد طه - الدقهلية - إمام وخطيب.

معاذ السيد محمد حموده - السويس - إمام وخطيب.

أحمد جابر محمود أحمد بدر - الغربية - إمام وخطيب.

فراج حسنين محمد حسنين - الديوان العام - مدير.

مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

محمود محمد معوض الشهالي - المنوفية - إمام وخطيب.

محمد بسيوني علي نجيم - القاهرة - إمام وخطيب.

أحمد فاروق محمد الحسنى - البحر الأحمر - مديرية أوقاف البحر الأحمر.