العربية للتصنيع تحتفل بحصول أتيكو للصناعات الخشبية على تقرير البصمة الكربونية لمعايير الاقتصاد الأخضر

شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر.

وقال رئيس الهيئة، إن هذا الإنجاز تم نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، وتطوير المصنع للتوافق مع نظم الجودة العالمية، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة، لمراحل التصنيع بمصنع أتيكو والتأكد من المطابقة لكل اشتراطات البصمة الكربونية.

وأضاف، نستهدف الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف واستخدام الطاقة النظيفة في كافة مجالات التصنيع، وتلبية كل الاحتياجات المحلية والتصدير بمنتجات فائقة الجودة وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين؛ فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي لحصول جميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.