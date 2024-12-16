بوتين: روسيا حررت 189 بلدة خلال عام 2024

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، إن جيش بلاده حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «سبوتنيك»: «بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله»، بحسب تعبيره.

وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال، منوهًا أن «الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر».

ونوه بأن «خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة دقيقة متوسطة المدى تثير القلق»، قائلًا إن «روسيا ستتخلى عن قيودها الطوعية على نشر الصواريخ متوسطة المدى، إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر مثل هذه الأسلحة».

وفي سياق متصل، لفت إلى أن «حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%».