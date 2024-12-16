 الأرصاد البريطانية تحذر من هطول أمطار غزيرة لمدة ثلاثة أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد البريطانية تحذر من هطول أمطار غزيرة لمدة ثلاثة أيام


نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 4:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 4:14 ص

أصدر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذيرا من هطول أمطار متواصلة قد تجعل ظروف السفر صعبة في مناطق من اسكتلندا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ويدخل التحذير الأصفر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يغطي أجزاء من المرتفعات الاسكتلندية وأرجيل وبوت وبيرثشاير ومنطقة ستيرلينج، حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد ويستمر حتى منتصف نهار بعد غد الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي الأمطار المتواصلة إلى صعوبة في ظروف السفر واحتمال حدوث فيضانات في بعض الأماكن.


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