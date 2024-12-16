الكويت: فرض سلطة الاحتلال لقوانينها وإدارتها على الجولان يعتبر باطلا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الجولان المحتلة، لما يشكله من انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت في بيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، والتي تهدد استقرار وأمن سوريا والمنطقة، لتؤكد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن فرض سلطة الاحتلال لقوانينها وإدارتها على الجولان يعتبر باطلاً، وليس له أي أثر قانوني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الحكومة «وافقت بالإجماع» على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) للتنمية الديموغرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان.

ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.