تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

انخفضت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

تراجع سعر البصل جنيها ليترواح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وتراجعت أسعار الجزر جنيهين لتترواح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

ارتفعت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

تراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 13 إلى 18 جنيها.

ارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

وزاد سعر البرتقال البلدي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

تراجعت سعر اليوسفى جنيهين ليترواح بين 6 إلى 20 جنيها.

وزاد سعر الليمون البلدى جنيها ليتراوح بين 25 إلى 37 جنيها.

وتراجعت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.

وانخفضت أسعار الرمان 3 جنيهات لتتراوح بين 17 إلى 27 جنيها.

وهبطت أسعار الفراولة لتترواح بين 25 إلى 40 جنيها.

وتراجع سعر الكانتالوب جنيهين ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.