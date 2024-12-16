ترامب: سأفكر في العفو عن عمدة نيويورك إيريك آدامز المتهم بالرشوة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي شامل إنه سينظر في العفو عن عمدة نيويورك إيريك أدامز الذي يواجه اتهامات بالرشوة.

وقال ترامب للصحفيين في ناديه مارالاجو في فلوريدا "نعم، سأفكر في العفو عن آدامز"، قبل أن يقول إنه ليس على دراية بتفاصيل الاتهامات التي يواجهها.

ويواجه آدامز اتهامات اتحادية بالاحتيال والفساد، وهو متهم بقبول ترقيات خلال الرحلات الجوية وامتيازات سفر فاخرة أخرى بقيمة 100 ألف دولار إلى جانب مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية من مسؤول تركي ومواطنين أجانب آخرين يتطلعون إلى شراء نفوذه. كما تم التحقيق مع العديد من أعضاء إدارته.