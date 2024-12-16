يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 20 10

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 12

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 20 12

نخل 18 06

كاترين 15 03

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 08

سيوة 21 08

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 17

شلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 26 12