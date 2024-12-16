 برشلونة يخسر على ملعبه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2024 12:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

برشلونة يخسر على ملعبه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 12:06 ص

خسر برشلونة على ملعبه أمام ليجانيس بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين ليجانيس بفوزه في مباراة اليوم للاعبه سيرجيو جونزاليس، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، برأسية متقنة بعد ركلة ركنية.

وبعد الهدف المبكر صمدت دفاعات ليجانيس أمام الهجومي الكتالوني المتواصل والذي وصل لـ20 تسديدة، دون أن ينجح لاعبوا برشلونة في التسجيل.

بهذا الفوز رفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطة وحيدة عن ريال الثالث، مع تبقي مباراة لكل من فريقي العاصمة مدريد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك