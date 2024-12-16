برشلونة يخسر على ملعبه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

خسر برشلونة على ملعبه أمام ليجانيس بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين ليجانيس بفوزه في مباراة اليوم للاعبه سيرجيو جونزاليس، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، برأسية متقنة بعد ركلة ركنية.

وبعد الهدف المبكر صمدت دفاعات ليجانيس أمام الهجومي الكتالوني المتواصل والذي وصل لـ20 تسديدة، دون أن ينجح لاعبوا برشلونة في التسجيل.

بهذا الفوز رفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطة وحيدة عن ريال الثالث، مع تبقي مباراة لكل من فريقي العاصمة مدريد.