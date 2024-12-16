 توتنهام يكتسح ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توتنهام يكتسح ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 12:36 ص

اكتسح توتنهام هوتسبير، مضيفه ساوثهامبتون، وهزمه بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الفريق اللندني بهدف مبكر لنجمه جيمس ماديسون في الدقيقة الأولى من المباراة.

وأضاف الكوري الجنوبي سون، الهدف الثاني في الدقيقة 12، وعزز توتنهام بهدف ثالث لديان كولوسيفسكي في الدقيقة 14.

وشارك بابا سار في مهرجان الأهداف، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل ماديسون، الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

ورفع توتنهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه السابع، ليتجاوز كبوة تعادل وخسارتين في آخر 3 جولات.

أما ساوثهامبتون، فتلقى خسارته الثالثة تواليا ورقم 13 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير.


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