تركيا تدين قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

أعربت تركيا، اليوم الاثنين، عن إدانتها البالغة لقرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير القانونية في هضبة الجولان، التي تحتلها منذ عام 1967.

وحذرت وزارة الخارجية التركية في بيان، من أن «القرار المطروح يمثل مرحلة جديدة من هدف إسرائيل المتمثل في توسيع حدودها، من خلال احتلال المزيد من الأراضي».

وقالت إن «الخطوة التي اتخذتها إسرائيل مثيرة للقلق للغاية، خاصة مع دخول تل أبيب إلى المنطقة العازلة مع سوريا في انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتقدمها في المناطق المجاورة، وضرباتها الجوية ضد سوريا».

وذكرت أن «الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تضر بشكل خطير بالجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة».

ودعت المجتمع الدولي إلى إظهار رد الفعل اللازم تجاه إسرائيل، ووضع حد للأنشطة غير القانونية التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو.

وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الحكومة «وافقت بالإجماع» على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) للتنمية الديموغرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان.

ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.