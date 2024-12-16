المفوضية الأوروبية تطلق مشروعا لإقامة منظومة جديدة للأقمار الاصطناعية للاتصالات

وقعت المفوضية الأوروبية عقدا جديدا مع اتحاد شركات (كونسرتيوم) فضاء، اليوم الاثنين، لإطلاق مشروع منظومة جديدة للأقمار الاصطناعية بهدف تأمين خدمات الاتصالات في المستقبل.

ويستهدف مشروع "آي.آر.آي.إس2" (إنفرستراكشر فور ريليانس إنتركونكتيفتي أند سيكيورتي باي ستالايت) تأمين حصول الشركات والموطنين في أوروبا على خدمات الاتصال عالي السرعة بالإنترنت.

ورغم ذلك شدد أندريوس كوبليوس مفوض شؤون الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي خلال حفل التوقيع مع كونسرتيوم "سبيس رايز" إن المصالح الدفاعية للاتحاد الأوروبي وراء هذا المشروع أيضا.

وأضاف "نحن تحت التهديد"، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة في بحر البلطيق حيث تم تدمير وقطع كابلات الإنترنت.

وتابع كوبيليوس "روسيا تشوش على إشارات الملاحة لدينا".

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن أول شيء هاجمته روسيا قبل ساعة من الغزو الكامل لأوكرانيا كان محطة أقمار اصطناعية تعمل من أوروبا، مضيفا: "ستعتمد حياة الجنود على الاتصال الآمن في أوقات الأزمات"، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي "أن يعتمد بشكل مفرط على دول أو شركات" من خارج الاتحاد.