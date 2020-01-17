محافظ اﻹسكندرية يؤكد ضرورة التزام مستأجري الشواطئ باشتراطات التعاقد

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ ضرورة التزام مستأجري الشواطئ والكافيتريات، باشتراطات التعاقد المبرمة؛ وإزالة كافة المخالفات التي تعيق رؤية البحر أمام المواطنين.



وأشار الشريف - خلال جولته اليوم الجمعة، بمنطقة بحري - إلى أنه لن يسمح بالتهاون في إعاقة رؤية البحر، وسيتم توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين.



وأكد الشريف ضرورة حل مشكلات منطقة رأس التين ببحري التابعة لحي الجمرك، مكلفا رئيس الحي بحل مشكلة خروج مياه من الطريق نتيجة لكسر ماسورة أسفل الطريق.. مشددا على ضرورة حلها في أسرع وقت.



وأضاف محافظ اﻹسكندرية أنه سيتم حل مشكلات الرصف وتمهيد الطريق، خاصة بحرم طريق الترام، والتنسيق بين مسئولي الطرق والنقل العام وكافة الجهات المعنية، لحل مشكلات المنطقة التي تعد من أهم مناطق الإسكندرية ويتوافد عليها يوميا الآلاف من زائري ومواطني المدينة.