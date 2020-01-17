اليابان تحيي الذكرى 25 لزلزال كوبي المدمر

أحيت اليابان اليوم الجمعة ذكرى آلاف الأشخاص الذين لاقوا حتفهم في زلزال هائل في مدينة كوبي الساحلية الغربية والمناطق المحيطة بها في الذكرى الخامسة والعشرين لكارثة عام 1995.

والتزم السكان المحليون وأسر الضحايا دقيقة صمت في الساعة 5:46 صباحًا بالتوقيت المحلي (2046 بتوقيت جرينتش من مساء الخميس)، وهو الوقت الذي ضرب فيه زلزال بلغت قوته 3ر7 درجة ريختر المنطقة قبل 25 عامًا.

وكان من المقرر أن يحضر ولي العهد فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو مراسم تذكارية في المدينة في وقت لاحق من اليوم.

وتسبب الزلزال وما نجم عنه من حرائق في مقتل 6 آلاف و 434 شخصًا، وهو أكبر خسارة بشرية في فترة ما بعد الحرب في اليابان إلى أن وقع زلزال 2011 وتسونامي في شمال شرقي البلاد، والذي تسبب في مقتل حوالي 18 ألف و500 شخص.

وألقي باللائمة في العديد من الوفيات بسبب عدم احتواء الحرائق التي اندلعت بعد الزلزال بشكل سريع.

وأتت الحرائق على حوالى 7 آلاف منزل، وفقا لتقرير صادر عن الحكومة المحلية. وتسببت الكارثة في خسائر تقدر بنحو 10 تريليون ين (91 مليار دولار)، حسب تقديرات الحكومة.