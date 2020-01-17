البدء في زراعة 1250 شجرة زينة على الطريق الدولي الساحلي بمطروح

قال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم تمهيد وتسوية الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي الساحلي ، و البدء في استكمال زراعة أشجار الزينة من قرية رأس الحكمة وحتي قرية كشوك عميرة، بإجمالي 1250 شجرة فيكس.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم البدء بوضع أعمدة الانارة الجديدة، بإجمالي 40 عامود وتركيب كشافات الليد بمنطقة السواني الموازية للمقابر الشرقية، بداية من شارع الامام مالك والشوارع الفرعية لمنطقة السواني قبل أعمال الرصف.



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان كافة الإدارات والأجهزة الخدمية بمجلس المدينة تعمل في خدمة أهالي مطروح لتقديم خدمة متكاملة في كافة القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين.