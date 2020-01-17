رئيس وزراء مملكة ليسوتو يعلن تقاعده القريب وسط أزمة سياسية

أعلن رئيس وزراء مملكة ليسوتو توم ثابان أنه سيتقاعد قريبًا كاسرًا صمته بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده.



وقال ثابان -في تصريحات إعلامية في العاصمة ماسيرو اليوم الجمعة أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إنه بعد عقود من الخدمة العامة فإن قدرته على التحمل قد أرهقت، غير أنه لم يحدد تاريخ تقاعده.



وأضاف ثابان (80 عامًا) "سأخبركم عندما تكون جميع الأمور مرتبة بالنسبة لي للتنحي، منوهًا إلى أنه كان موظفًا حكوميًا منذ قبل استقلال بلاده من بريطانيا في عام 1966"، كما وجه الشكر للجميع على ائتمانه على قيادة البلاد وأنه سيكون ممتنًا إلى الأبد.



بدوره، صرح نائب ثابان في الحزب الحاكم، نقوسا ماهاو، لوسائل الإعلام بأن التقاعد سيترتب عليه ما وصفه بـ "الإجراء الذي يشارك فيه الملك وشركاء الائتلاف الحاكم".



كان رئيس الوزراء قد واجه ضغطًا من حزبه الحاكم المعروف باسم " مؤتمر شعب ليسوتو" الذي طالبه بالتقاعد في الـ 31 من شهر يوليو المقبل، حيث أوضح الحزب أن ثابان لم يعد مناسبًا للقيادة.